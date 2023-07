Am Freitagabend hat der TSV Ottobeuren den FC Memmingen II zu einem Testspiel empfangen. Am Ende mussten sich die Ottobeurer mit 1:4 den Memmingern geschlagen geben. Die Tore für den FC Memmingen erzielten Qazim Prushi, der drei Mal traf, und Luca Teufel. In der 81. Minute war Fatlind Vezaj für Ottobeuren erfolgreich.