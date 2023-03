In der Fußball Bezirksliga Schwaben Süd hatte der TSV Ottobeuren am Sonntag den SVO Germaringen zum Punktspiel in der Bezirksliga Schwaben Süd zu Gast. Die Gäste bestimmten das Spiel von Anfang an und bis zur Halbzeit war praktisch schon Alles gelaufen. Das Ergebnis der ersten Hälfte von 0:3 blieb bestehen, denn im 2. Abschnitt fiel kein Tor mehr.

Fotos: Siegfried Rebhan