In der Fußball Bayernliga Süd ist die Siegesserie des TSV Kottern gerissen. Gegen die Gäste von Türkspor Augsburg kassierte der TSV Kottern die erste Niederlage nach neun Siegen in Folge. Obwohl der TSV Kottern mehr vom Spiel hatte, gelang es ihm nicht, die Überlegenheit in Punkte umzumünzen. Am Ende hieß es 2:3 für Augsburg. Mit der Niederlage rutscht der TSV Kottern auf den vierten Tabellenplatz ab.

Fotos: Dirk Klos