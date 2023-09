Eine Heimniederlage hat am Samstag der TSV Heising gegen die SG Waltenhofen/Hegge in der Fußball-Kreisklasse 4 hinnehmen müssen. Die Gäste gewannen das Spiel mit 2:4 Toren. Für den TSV Heising war es die achte Niederlage in Folge. Ohne Punkt belegt der TSV Heising derzeit den letzten Tabellenplatz.