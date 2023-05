In der Fußball A Klasse Allgäu 4 gewann die zweite Mannschaft des TSV Altusried am Sonntag zu Hause gegen den SV Kempten Halde Oberwang knapp mit 1:0 Toren. Trotz der drei Zähler bleibt der TSV Altusried 2 in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz.

Fotos: Dirk Klos