Mit einem 1:1-Unentschieden haben sich am Samstag der TSV Altusried und die SG Kleinweiler-Wengen in der Kreisklasse Allgäu 4 getrennt. Die Altusrieder gingen in der ersten Halbzeit durch ein Tor von Fabian Daiber mit 1:0 in Führung. Bis zum Ende der regulären Spielzeit gelang es den Hausherren, diese zu verteidigen. Doch in der Nachspielzeit bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Alexander Gschwind zum 1:1-Ausgleich in die Maschen haute.

Fotos: Dirk Klos