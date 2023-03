In der Kreisliga Allgäu Mitte trennten sich am Samstagmittag der TSV 1862 Babbenhausen und der SV Mauerstetten mit einem leistungsgerechtem Unentschieden von 1:1.

Die Gäste konnten in der 70. Minute durch ein Tor von Moritz Streit in Führung gehen. Die Babenhauser konnten in der 90. Minute durch einen Elfmeter von Fatih Ademi, allerdings erst im Nachschuss noch einen Punkt retten.

Fotos: Siegfried Rebhan