In der zweiten Runde des Toto-Pokals musste der TSV Altusried am Dienstag gegen den TV Weitnau ran. Dabei stand es in einem ausgeglichenen Spiel nach der regulären Spielzeit 2:2 unentschieden. Das Elfmeterschießen musste als die Entscheidung bringen. Schließlich qualifizierte sich der TSV Altusried mit einem 6:5 n.E. für die nächste Runde.