Bildergalerie: SV Lachen fegt FC Heimertingen II mit 7:0 vom Platz

Einen souveränen Sieg hat am Sonntag der SV Lachen in der Kreisklasse Allgäu 1 gefeiert. Mit 7:0 fegte er auswärts den FC Heimertingen II vom Platz. Stefan Kohler brachte die Gäste nach 14 Minuten in Führung und erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. In der 28. Minute legte Max Wiedenmayer das 3:0 nach und zwei Minuten später netzte Jonas Mayr sogar zum 4:0 ein.

SV Lachen erzielt in der zweiten Halbzeit drei weitere Tore

In der zweiten Halbzeit gelangen dem SV Lachen dann noch einmal drei Tore. Marco Wiedenmayer erzielte in der 66. Minute das 5:0 und nur drei Minuten später erhöhte Julian Ottinger auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte in der 83. Minute Konstantin Kleß mit dem 7:0 für die Gäste. Der Sieg des SV Lachen war auch in dieser Höhe verdient.