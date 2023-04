Ein frühes Tor in der Anfangsphase und ein Tor in der Nachspielzeit hat am Karsamstag der zweiten Mannschaft der SG Betzigau/Wildpoldsried gereicht, um den SV Kempten Halde Oberwang in der A Klasse Allgäu 4 zu besiegen. Der Heimelf gelang kurz vor der Halbzeitpause ein Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Das Tor für Kempten erzielte Ahmed Sharawy, für die SG Betzigau/Wildpoldsried trafen Tobias Schneider und David Fleschutz.

Fotos: Dirk Klos