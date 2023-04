Einen 3:1-Sieg hat der SV Heiligkreuz II am Karsamstag daheim in der B Klasse Allgäu 7 gegen die SG Waltenhofen-Hegge II eingefahren. Nach dem Heimsieg belegt die Mannschaft des SV Heiligkreuz II den dritten Tabellenplatz und hält Anschluss an den Relegationsplatz. Die SG Waltenhofen-Hegge II bleibt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Fotos: Dirk Klos