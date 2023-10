In der Günztal-Arena standen sich am Sonntag in der Bezirksliga Schwaben Süd der SV Egg und der SSV Niedersonthofen gegenüber. Die Zuschauer mussten lange auf ein Tor warten. In der 50. Minute gingen die Gäste aus Niedersonthofen durch ein Kopfballtor von Simon Frasch mit 1:0 in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich der SV Egg durch einen Treffer von Torsten Schuhwerk aus. In der 72. Minute war Schuhwerk erneut erfolgreich. Er verwandelte einen Elfmeter sicher zum 2:1-Sieg.