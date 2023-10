Mit einem 1:1-Unentschieden haben sich am Samstag der SV Böhen und der FC Niederrieden in der Fußball A-Klasse Allgäu 1 getrennt. Die Gäste aus Niederrieden gingen in der 58. Minute durch ein Tor von Dennis Graebel mit 1:0 in Führung. 14 Minuten später glich Leon Friede für Böhen zum 1:1 aus.