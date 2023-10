In der Kreisklasse Allgäu 4 spielte am Wochenende SSV Wertach gegen die SG Waltenhofen-Hegge. Nach 11 Minuten lag die SG schon mit 0:1 gegen den Tabellenzweiten hinten. Insgesamt war es ein ruppiges und körperbetontes Spiel, weshalb auch ein paar gelbe Karten gezeigt werden mussten. In der 56. und 66. Minute war die Entscheidung gefallen und das Spiel ging mit einem klaren 3:0 für den SSV Wertach zu Ende.