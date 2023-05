Der TSV Heising verlor sein Heimspiel in der Fußball Kreisklasse Allgäu 4 gegen den SV Heiligkreuz mir 2:3 Toren. Die Gäste aus Heiligkreuz drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit und wandelten einen 0:2 Rückstand zur Pause in ein 2:3 um.

Fotos: Dirk Klos