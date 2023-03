Klarer Sieg für die SG Wildpoldsried/Betzigau am Sonntag, 12.03.2023: Mit einem frühen Treffer in der achten Spielminute und zwei Treffern in der Schlussphase gewann die SG Wildpoldsried/Betzigau das Testspiel gegen den TSV Babenhausen deutlich mit 3:0 Toren.