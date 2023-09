Fußball-Bildergalerie: SG Waltenhofen-Hegge verliert zuhause knapp gegen den TSV Sulzberg

Tabellenzweite

Um 15 Uhr am Sonntag spielte derausgegen denaus. Die SG Waltenhofen-Hegge fing stark an und führte nach kürzester Zeit mit 1:0. doch Doch kurz vor der Halbzeit fiel der Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Waltenhofener ein paar gute Chancen herausgespielt, die aber am Abschluss bzw. am gegnerischen Torwart scheiterten. Nur ein paar Minuten vor Schluss konnten die Gäste ausden 1:2 Siegtreffer verbuchen.