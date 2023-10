Fußball-Bildergalerie: SG Waltenhofen-Hegge verliert trotz Aufholjagd gegen den FC Sonthofen

Am Wochenende spielte die SG Waltenhofen-Hegge in der Rohrer Arena in Waltenhofen gegen den 1. FC Sonthofen. Schon nach nur 24 Minuten lag die SG jedoch mit bereits 0:3 zurück. Nur 12 Minuten später, in der 36. Spielminute stand es 0:4. Dann begann die aufholjag der Gastgeber. Noch vor der Halbzeit fiel das 1:4. Nach der Pause traf die SG Waltenhofen-Hegge noch zweimal. Es stand also 3:4. Und dabei blieb es auch, obwohl die SG das Spiel hätte gewinnen können. Schon in der ersten Hablzeit vergaben die Gastgeber einen Elfmeter. Hinzu kamen noch vier Aluminiumtreffer.