Fußball-Bildergalerie: SG Waltenhofen-Hegge bezwingt TSV Oberstaufen mit 3:1

Waltenhofen

TSV Oberstaufen

Handbremse

Heimspiel für die SG Waltenhofen-Hegge am Sonntagnachmittag in. Der Gast hieß. Die erste Halbzeit spielte die SG mit angezogenerund in der 22. Minute gingen die Gäste mit 0 : 1 in Führung. Die zweite Hälfte war ruppiger und körperbetonter. Konnte der Unparteiische in der ersten Hälfte noch seine Karten in der Tasche lassen, so musste er in der zweiten Hälfte mehrfach "Gelb" zücken. Die SG erzielte den Ausgleich und wurde kurz darauf auch noch mit einem Elfmeter belohnt. Auf einmal stand es 2:1 für die SG. Diesmal lies sich die SG den Sieg auch nicht vor den Augen wegschnappen. Man erhöhte sogar noch zum 3:1 Endstand.