Am Samstag, 13:15 Uhr war Anpfiff in Oberdorf für die zweite Mannschaft der SG Niedersonthofen. In der AK Allgäu 4 spielte die SG gegen den SV Cambodunum Kempten. Cambodunum machte schnell klar, wer der Chef auf dem Platz ist und so hieß es nach 89 Minuten 3:0 für Cambodunum. Aber ein Ehrentreffer sollte in der 90. Minute noch gelingen und somit ging das Spiel mit 1:3 für die SG Niedersonthofen II zu Ende.