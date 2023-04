Die SG Betzigau/Wildpoldsried gewann am Sonntag ihr Auswärtsspiel beim TSV Heising in der Fußball Kreisklasse Allgäu 4 mit 3:2 Toren. Nach einer 3:0 Führung musste sie in der zweiten Halbzeit noch zwei Gegentreffer des TSV Heising hinnehmen, brachte den Vorsprung aber über die Zeit.

Fotos: Dirk Klos