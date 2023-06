Am Donnerstag stand das Relegationsspiel zwischen dem SV Amendingen und der SG Amberg/Wiedergeltingen in Dirlewang an. Vor 840 Zuschauern zeigte die SG Amberg/Wiedergeltingen eine ordentliche Leistung und gewann am Ende mit 3:0 die erste Runde der Relegation. Weil laut dem BFV die zweite Runde entfällt, steigt die SG Amberg/Wiedergeltingen in die Kreisliga auf.

Fotos: Erwin Hafner