Bildergalerie: Relegationsdrama in Babenhausen: TSV Ottobeuren bleibt in Bezirksliga

Nach einem spannenden Fussballabend hat der TSV Ottobeuren den Verbleib in der Bezirksliga Schwaben Süd geschafft. Gegen die Gegner vom SC Bubesheim konnten sich die Unterallgäuer erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Das Ergebnis: 7:6 (1:1). Der Held des Tages war TSVO-Keeper Michael Raith.

Keeper Raith hält Elfer mit dem Gesicht

Vor etwas über 600 Zuschauern in Babenhausen konnte der TSV Ottobeuren zunächst durch Florian Jakob in der 27. Spielminute in Führung gehen. Pedro Gomez da Souza brachte den SC Bubesheim aber noch kurz vor der Halbzeitpause zurück ins Spiel. Eine Entscheidung gab es letztlich erst im Elfmeterschießen nach der torlosen zweiten Halbzeit und Verlängerung. Hier gelang dem TSVO-Keeper Michael Raith das Glanzstück. Den letzten Elfmeter der Bubesheimer hielt Raith mit dem Gesicht und sicherte seiner Mannschaft so den Verbleib in der Bezirksliga Schwaben Süd.