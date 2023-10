Bildergalerie Fußball: Regionalliga Bayern: FC Memmingen verliert Heimspiel gegen Bamberg

Der FC Memmingen kommt aktuell nicht aus dem Tabellenkeller der Fußball Regionalliga Bayern heraus. Gegen den FC Eintrach Bamberg verloren die Memmingen am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 2:3. Der FCM hat damit erst 14 Punkte in der laufenden Saison geholt und rangiert aktuell auf dem 16. Tabellenplatz. Damit hat Memmingen in dieser Saison erst vier Siege und zwei Unentschieden geschafft. Gegenüber stehen dagegen aktuell neun Niederlagen.