Fußball-Bildergalerie: Regionalliga Bayern: FC Memmingen verliert gegen FV Illertissen

Am Freitag Abend hat der FC Memmingen sein Heimspiel gegen den FV Illertissen mit 1:4 ( 0:2 ) verloren. Die Gäste aus Illertissen führten zur Halbzeit mit 0:2. Der Memminger Torwart Dominik Dewein hat neben einigen tollen Paraden auch einen Elfmeter abwehren können.

FC Memmingen verwandelt Elfmeter

In der zweiten Hälfte konnten die Memminger ihrerseits einen Elfmeter verwandeln nachdem die Gäste aber den Sieg schon in trockenen Tüchern hatten. Nikola Trkulja war der Torschütze zum Ehrentreffer durch Elfmeter in der 85. Minute zum 1:4 Endstand.