Fußball-Bildergalerie: Regionalliga Bayern: FC Memmingen verliert gegen den 1. FC Nürnberg

Der FC Memmingen hatte am Freitagabend den 1. FC Nürnberg zum ersten Heimspiel in der Regionalliga Saison 2023/2024 zu Gast. Vor 1.228 Zuschauern gingen die Gäste aus Mittelfranken durch zwei Tore von Pedro Narciso Auteba in der 17. und 31. Minute bis zur Halbzeit mit 0:2 in Führung.

FC Memmingen scheitert an der Abwehr

Nach der Pause konnten sich die Memminger einige Chancen erspielen aber der ausgezeichnete Torwart Nicolas Ortegel und seine Abwehr wussten diese zu entschärfen. In der 61. Minute erhöhte Jean-Rene Aghajanyan dann noch auf 0:3.