Bildergalerie: Mit 5:1 fegt der TV Erkheim den VfL Kaufering vom Platz

Mit einem überraschend hohen 5:1-Sieg hat der TV Erkheim am Karsamstag den Drittplatzierten VfL Kaufering in der Landesliga Süd-West besiegt. Bereits in der zweiten Spielminute nutzte Philipp Becker einen Abwehrfehler zur schnellen Führung der Hausherren. Ein Doppelschlag des an diesem Tag überragenden Torschützen Valentin Wiest brachte den TVE früh auf die Siegerstraße (19. Minute und 21. Minute). Ein von Daniel Neuhaus verwandelter Foulelfmeter führte zum einzigen Tor der Gäste (59. Minute). Philipp Becker sorgte mit seinem zweiten Tor zum 4:1 für die Vorentscheidung (69. Minute). Beim Schlusstreffer zum 5:1 zirkelte Valentin Wiest den Ball bei seinem dritten Tor ins Kreuzeck.

Fotos: Karl Michl