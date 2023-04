Mit einem Doppelpack durch zwei verwandelte Elfmeter in der ersten und dritten Spielminute hat der TSV Kottern am Samstag den Grundstein für den Sieg gegen den FC Deisenhofen gelegt. In der Schlussphase machte es der TSV Kottern aber noch einmal unnötig spannend, indem er zwei Gegentreffer des FC Deisenhofen zuließ. Schlussendlich gewann der TSV Kottern sein Heimspiel mit 3:2 Toren.

Fotos: Dirk Klos