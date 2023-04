Mit 2:1 hat der TV Erkheim II am Karsamstag den SV Ungerhausen in der Kreisklasse Allgäu 1 besiegt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielten die Hausherren durch Christopher Hartmann (51. Minute) und Tobias Denlöffel (77. Minute) zwei Tore, ehe Andreas Beggel in der Schlussphase noch der Anschlusstreffer gelang (90 Minute).

Fotos: Karl Michl