Bildergalerie: Mit 1:2 verliert der TV Erkheim gegen die SpVgg Unterhaching II

Mit einer 1:2-Niederlage ohne Wertung gegen die SpVgg Unterhaching II hat der TV Erkheim am Donnerstag seine erste Landesligasaison beendet. Nach über einer Stunde belohnte sich der TVE für eine engagierte Leistung schließlich mit dem Führungstreffer. Bastian Scheel traf in der 64. Minute mit einem Fernschuss. Erst eine Viertelstunde vor Spielende gelang dem Geburtstagskind Benedict Fink, Sohn des ehemaligen Bayernspielers Thorsten Fink, der Ausgleich in der 75. Minute. Dem ließ kurz darauf Florian Markert den 2:1-Siegtreffer für Unterhaching folgen. Seine erste Landesligasaison beendete der TV Erkheim auf dem 15. Tabellenplatz.