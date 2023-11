Bildergalerie: Memminger C-Junioren verlieren mit 0:2 gegen den FC Bayern München

Die C-Junioren des FC Memmingen trafen am Samstag in der Fußball Regionalliga Bayern auf den FC Bayern München. Es dauerte nur bis zur 9. Minute, dann mussten die Memminger schon einem Rückstand hinterherlaufen. Die Hausherren gaben aber nicht auf und spielten gut mit. Ihnen gelang es auch einige gute Möglichkeiten herauszuspielen, doch am Abschluss haperte es. Die Gäste aus München machten schließlich in der zweiten Halbzeit den Sack zu. In der 68. Minute schoss die das Siegtor zum 2:0-Endstand.