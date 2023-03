Bildergalerie: Landesliga: TV Erkheim mit weiterer Niederlage

Durch die 1:4 Heimniederlage gegen den SC Oberweikertshofen gelang es dem TV Erkheim nicht, den Anschluss an die Nichtrelegationsplätze herzustellen. Die Gäste führten bereits nach neun Minuten durch Dominik Widemann (4.) und Moritz Leibelt (9.) mit 2:0. Fabian Krogler verkürzte zwar auf 1:2 (14.), doch erhöhte erneut Dominik Widemann auf 3:1. Oberweikertshofen stellte in der 90. Minute durch Valentin Hüber den 4:1-Endstand her.