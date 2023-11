Bildergalerie Fußball: Landesliga: TV Erheim gewinnt auf Kunstrasen

In einem zerfahrenen, aber torreichen Spiel mit drei Elfmetern, besiegte der TV Erkheim den VfL Kaufering auf ungewohntem Kunstrasen mit 5:3.

TV Erkheim mit Führung in Halbzeitpause

Nach einem Konter konnte der Erkheimer Joshua Holzapfel im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden und Manuel Merk verwandelte den Elfmeter zur Führung (17.). Glück hatten die Gäste bei einem Kauferinger Pfostentreffer (23.). Kurz darauf glich Niklas Neuhaus jedoch durch einen von Torwart Egle verursachten Foulelfmeter aus (27.). Nur drei Minuten später ging der VfL durch Patrick Feicht mit 2:1 in Führung, die Fabian Krogler postwendend ausglich, als er eine Flanke von Merk über die Linie drückte (32.). Krogler setzte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte im Strafraum durch und brachte den TVE mit 3:2 erneut in Front (45 + 1).

TV Erkheim gegen VfL Kaufering: Acht Tore nach 90. Minuten

Den Kauferingern gelang durch Fabian Schwabbauer der Ausgleich zum 3:3 (67.). Obwohl die Heimmannschaft nun stark drückte, waren die Gäste durch Konter gefährlich und Joshua Holzapfel erzielte aus der Drehung das 4:3 (76.). Den Schlusspunkt zum 5:3 setzte Merk mit seinem zweiten verwandelten Foulelfmeter (85.).