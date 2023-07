Fußball-Bildergalerie: Landesliga Südwest: FV Illertissen gegen TV Erkheim 1:5 (0:2)

Ein Auftakt nach Maß ist dem TV Erkheim in der Landesliga Südwest beim 5:1-Auswärtssieg gegen die zweite Mannschaft des FV Illertissen gelungen. Bereits zur Halbzeitpause führten die Gäste durch einen Doppelpack von Fabian Krogler (21./38.) mit 2:0. Richard Neß drückte im Anschluss an einen Eckball den Ball aus dem Gewühl heraus zur 3:0-Vorentscheidung über die Linie (49.). Die beiden letzten Treffer erzielten Manuel Merk (67.) und Bastian Scheel (71.), ehe Maximilian Merkel in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer gelang (90 + 1).