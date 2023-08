TV Erkheim

TSV Schwabmünchen

Heimmannschaft

Lucas Kusterer

Maik Uhde

Mit 0:3 Toren unterlag der personell geschwächtegegen den von Beginn an überlegenen. Dieging jedoch erst in der 45. Minute durchin Führung. Schon bald nach Anpfiff zur zweiten Hälfte bautedie Führung zum 2:0 aus. Den Endstand zum 3:0 erzielte Gabriel Merane in der Nachspielzeit.