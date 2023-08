Fußball-Bildergalerie: Landesliga Süd-West: TV Erkheim gewinnt gegen SpVgg Unterhaching II

TV Erkheim

SpVgg Unterhaching

Manuel Merk

David Leitl

Dominique Girtler

Matthias Wörz

Stefan Oswald

Derkonnte sich im Spiel am Sonntag drei wichtige Punkte erkämpfen. Mit 3:2-Heimsieg schlug der TV die zweite Mannschaft der. Die Gastgeber gingen durchzunächst in der 15. Minute in Führung dochglich in der 31. Minute aus underzielte noch vor der Halbzeitpause in der 43. Minute das 2:1 für die Gastmannschaft.undkonnten die Partie in der 81. und 82. Minute zwar spät aber noch zugunsten der Erkheimer zum 3:2 drehen.