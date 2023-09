Fußball-Bildergalerie: Landesliga Süd-West: FC Memmingen II verliert gegen TV Erkheim

Am Sonntag Mittag fand in Memmingen das Landesliga Südwest Spiel FC Memmingen II gegen TV Erkheim statt. In der 10. Minute gelang Richard Ness die 0:1 Führung für die Gäste die bis zur 58. Minute Bestand hatte. Dann kam bei Memmingen Hoffnung auf als Micha Bareis den ausgezeichneten Schlussmann der Gäste Florian Egle zum zwischenzeitlichen Ausgleich bezwang. Aber die Gäste setzten nun ihrerseits die Memminger unter Druck und in der 74. Minute gelang Maximilian Reichenberger mit einem Sonntagsschuss der nicht ganz unverdiente Siegtreffer zum 1:2 für die Gäste aus Erkheim.