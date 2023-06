Nach dem 1:1-Unentschieden im Rückspiel und dem 2:0-Erfolg im Hinspiel in Jettingen hat sich der TV Erkheim am Sonntag für die zweite Runde der Landesliga-Relegation qualifiziert. Jettingen ging in der 33. Minute durch Pascal Prünster in Führung, Manuel Merk glich kurz vor der Pause (45. Min) aus. In der zweiten Runde spielt Erkheim am Mittwoch auswärts gegen Cosmos Aystetten.