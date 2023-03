TV Erkheim gegen TSV Schwabmünchen: Landesliga-Fußball: TV Erkheim spielt unentschieden gegen TSV Schwabmünchen

Mit einem 2:2-Unentschieden gegen Schwabmünchen erkämpfte sich der TV Erkheim vor 230 Zuschauern den ersten Punkt in der Frühjahrsrunde. Die Gastgeber gingen durch einen Kopfball von Richard Neß in der 12. Minute in Führung, die Luca Kellner zum 1:1 ausglich (21.). Nur sieben Minuten später erzielte Maik Uhde nach einer unglücklichen Abwehraktion eines TVE-Verteidigers das 2:1 für Schwabmünchen (28.). Noch vor der Pause gelang Joshua Holzapfel für den TVE der Ausgleich.