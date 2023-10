Bildergalerie: Landesliga-Fußball: TV Erkheim kassiert Niederlage beim VfB Durach

Eine 0:4-Niederlage gab es am Wochenende für den TV Erkheim beim VfB Durach in der Landesliga Südwest. Die Hausherren gingen durch einen Handelfmeter von Niklas Eggensperger in Führung (40.). Schiedsrichter Fotios Seimenis stellte den Erkheimer Ibrahim Sesay wegen des vorausgegangenen Handspiels auf der Torlinie mit Rot vom Platz. In der zweiten Halbzeit fielen in der zweikampfbetonten Partie die weiteren Treffer durch Niklas Leibbrandt (56.), Tobias Seger (62.) und Maximilian Wieder (78.) zum 4:0-Endstand für Durach.