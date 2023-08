Bildergalerie: Kreisliga Allgäu Nord: FC Viktoria Buxheim gewinnt gegen DJK SV Ost Memmingen

In der Kreisliga Allgäu Nord trafen am Samstag FC Viktoria Buxheim und die DJK SV Ost Memmingen aufeinander. Nachdem der Memminger Torwart den ersten Schuss glänzend abwehren konnte traf allerdings Luca Wassermann in der zweiten Minute von der Mittellinie aus über den zu weit vor seinem Tor stehenden Torwart den Weg zur 1:0 Führung.

2:0 kurz vor Halbzeit

In der 14. Minute erhöhte Daniel Starigk auf 2:0 doch kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen durch Jonathan Pohl der Anschlusstreffer zum 2:1. Nach dem Wechsel konnten die Gäste in der 56. Minute den Ausgleich erzielen. Eine Bogenlampe von Marius Scheuerl überraschte den ausgezeichneten Torwart Lukas Bittner im Buxheimer Tor.

Mit Elfmeter zum Sieg

Die Gäste erspielten sich mehrere Chancen doch durch einen Foulelfmeter, von Luca Wassermann verwandelt, stellten die Buxheimer wieder auf Sieg in der 61. Minute und gaben den Vorsprung nicht mehr her. Endergebnis 3:2 für die Buxheimer.