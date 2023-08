Bildergalerie: Kreisklasse Allgäu: TSV Buchenberg gegen SG Waltenhofen-Hegge I

Am Mittwoch ging es für den TSV Buchenberg gegen die Gäste der SG Waltenhofen-Hegge. Beide Mannschaften hatten die Punkte in der Kreisklasse Allgäu 4 bitter nötig.

Die Außentemperaturen wurden mittels Kaltgetränken egalisiert und kaum fing das Spiel richtig an, versenkte die SG gleich in der dritten Spielminute eine Flanke mittels Kopf in das Tor des TSV - unhaltbar für den Keeper.

Aber den Schwung und Angriffwillen konnte die SG in der ersten Halbzeit nicht lange mitnehmen und so hieß es zur Halbzeit schon 2 : 1 für den TSV Buchenberg. Die erste Halbzeit war geprägt von harten Zweikämpfen und verletzungsbedingten Unterbrechungen. Aber wie so oft, nach ein paar Minuten "Ruhepause" konnten alle Spieler weiterspielen.

In der ersten Halbzeit blieben die gelben Karten noch in der Tasche des Unparteiischen, aber nun gab es 4 x Gelb. Sportlich fair - zwei für jeden Verein. 62 Minuten warten gespielt und die SG glich zum 2:2 aus. In der 94. Minute schoss sich der TSV dann aber zum Sieg und der Endstand lautete 3:2 für den Gastgeber.