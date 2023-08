Fußball-Bildergalerie: Kreisklasse Allgäu 4: TSV Altusried gewinnt gegen SG Waltenhofen-Hegge

Am Samstag war um 13:30 Uhr war Anpfiff zum Spiel zwischen dem TSV Altusried und der SG Waltenhofen-Hegge. Nachdem die Herren von der SG bereits am Dienstag zu Hause ihr erstes Spiel gewonnen hatten, nahm man sich viel vor und wollte diese Woche mit sechs Punkten beenden.

Mit 3:0 in die Halbzeitpause

Aber der TSV hatte etwas dagegen, denn schon nach acht Minuten traf der TSV und in der 32. un 42. Minute nochmal, so das die Heimmannschaft mit einem 3:0 in die Pause ging.

SG gelingt noch Ehrentreffer

Der Ehrentreffer und auch einzige für die SG gelang in der 55. Minute und somit endete das Spiel mit 3 : 1 für den TSV. Diesmal gab es acht gelbe Karten, vier für die SG und vier für den TSV.