Ein hitziges Spiel trotz frischen Temperaturen durften die Zuschauer in Waltenhofen erleben. Der SG Waltenhofen-Hegge konnte in den ersten Minuten mit 2:0 in Führung gehen, bis zur Halbzeit konnten die Gäste vom TSV Fischen den Ausgleich erziehlen. Nach der Halbzeit ging die SG frisch motiviert ans Werk und erzielte noch zwei Treffer. Am Ende stand es 4:2 für die SG Waltenhofen. Mit dem Sieg konnte sich die Mannschaft drei Punkte sichern.

Bilder: Florian Röthel