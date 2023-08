Fußball-Bildergalerie: Kreisklasse Allgäu 4: SG Waltenhofen-Hegge gewinnt gegen SV Lenzfried

Der neue Parkplatz an der Rohrer Arena war bis auf den letzten Platz gefüllt, ebenso die Rohrer Straße. Bei dem schönen Wetter wollte keiner das erste Spiel der SG verpassen.

Partie mit Körpereinsatz

In der 12. Minute ging die SG mit 1:0 in Führung und auch in die Halbzeit. Das Spiel war sehr körperbetont und der Schiedsrichter musste ingesamt sieben Mal die gelbe Karte zücken. Nach 64 Minuten gab es einen berechtigten Elfmeter für den SV Lenzfried, der auch eiskalt verwandelt wurde.

Siegtreffer kurz vor Schluss

In der 67. Minute erhöhte die SG auf 2:1, bevor in der 89. Minute das dritte Tor für die SG fiel. Damit war auch der Endstand mit 3:1 besiegelt.