Fußball-Bildergalerie: Kreisklasse Allgäu 1: TV Boos schlägt TV Erkheim II mit 2:7!

Mit 2:7 (1:5) kam der TV Erkheim in der Kreisklasse Allgäu 1 gegen den TV Boos am Samstag unter die Räder. Die Gäste gingen nach Treffern von Kevin Draxler, Maximilian Rapp, Stefan Bräutigam und Marco Gröner bereits mit 4:0 in Führung. Thomas Petrich verkürzte den Vorsprung auf 1:4. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Stefan Bräutigam dann auf 5:1. In der zweiten Hälfte gelang zunächst Thomas Petrich der Treffer zum 2:5, doch dann stellten die Gäste durch Timo Eberspächer und erneut Marco Gröner den 7:2-Endstand für Boos sicher.

Bilder: Karl Michl