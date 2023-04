Fußball-Bildergalerie: Kreisklasse Allgäu 1: SV Steinheim und SV Lachen trennen sich unentschieden

Am Freitagabend spielte der SV Steinheim gegen den SV Lachen in der Fußball Kreisklasse Allgäu 1. Das Spiel begann recht flott und die Gastgeber konnten bereits nach vier Minuten durch Thomas Einsiedler in Führung gehen. Die Gäste aus Lachen bekamen dann aber in der 15. Minute einen Elfmeter zugesprochen der von Marco Mendler verwandelt wurde. Nach zwei Minuten konnte Thomas Einsiedler mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder herstellen. Danach bekamen die Gäste das Spiel besser unter Kontrolle und erzielten durch Patrick Ottinger in der 28. Minute den verdienten Ausgleich zum 2:2.

Bilder: Siegfried Rebhan