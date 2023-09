Fußball

Kreisklasse

Allgäu

Steinheim

Steinheim

Kristijan Colic

In der1 fand am Freitagabend in Amendingen die Begegnung des SV Amendingen gegen die Nachbarn vom SVstatt. Die Gastgeber mussten sich dem SVmit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Beide Tore für die Steinheimer erzieltein der 11. und 45. Minute im ersten Durchgang.