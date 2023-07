Bildergalerie Landesliga: Fußball: TV Erkheim gewinnt in Pfaffenhofen

Der TV Erkheim hat sich drei Punkte in der Fußball-Landesliga gesichert. Absolut verdient gewannen die Unterallgäuer mit 2:1 beim FSV Pfaffenhofen. Zunächst gelang Bastian Scheel - nach einem Querpass von Valentin Wiest - die Führung für den TV Erkheim. In der zweiten Halbzeit brachte Zakaria Semanche die Gastgeber kurzzeitig zurück ins Spiel. Joshua Holzapfel sicherte in der 80. Spielminute den 2:1-Siegtreffer für Erkheim.