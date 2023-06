Das Spiel um den Klassenerhalt in der Kreisklasse zwischen dem TSV Ruderatshofen und der SG Waltenhofen/Hegge endete mit am Freitag mit einem 3:5. In der Schlussphase gelang dem TSV Ruderatshofen vor 500 Zuschauern noch der Anschlusstreffer, bevor die SG Waltenhofen/Hegge mit einem Tor in der Nachspielzeit den Klassenerhalt endgültig sicherstellte.